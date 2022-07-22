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Офицер из группировки «Отважных» сравнил артиллерию России и Украины

Офицер «Отважных»: артиллерия НАТО и Украины не превосходят российскую
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Артиллерийские установки, поставляемые на Украину странами НАТО, не имеют превосходства над российскими. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил офицер Вооруженных сил РФ из группировки «Отважные».

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«Превосходства артиллерии (у украинских войск. — Ред.) явного нет. То, что у них появляются единичные западные системы, не значит, что за короткий промежуток времени они смогут ими в совершенстве овладеть», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос об эффективности натовских установок на Украине.

Ранее, 19 июля, западные эксперты признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно применять вооружения НАТО. Как сообщила газета The Wall Street Journal, освоение орудий стран НАТО на фронте превратилось в «кошмар ВСУ» из-за их разнообразия и сложности. Авторы отметили, что несмотря на то, что страны Североатлантического альянса продолжают вооружать Украину, это только создает проблемы для украинских военных.

В тот же день стало известно, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи. Он будет в том числе включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, использование реактивных систем «сильно изменило ситуацию на поле боя».

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Страны Запада увеличили поставки оружия и военной техники на Украину на фоне спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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