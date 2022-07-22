В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ села Хорошее из HIMARS

Украинские войска обстреляли село Хорошее, выпустив по нему американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 22 июля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Отмечается, что по селу выпустили 3 ракеты.

О пострадавших и последствиях ударов для инфраструктуры не сообщается.

Накануне, 21 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу.

США на этой неделе планируют выделить Украине очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

До этого, 14 июля, Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. В частности, 21 июля постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что российские военнослужащие (ВС РФ) будут уничтожать всё западное вооружение, поставляемое на Украину. По словам дипломата, Москва опасается, что ВСУ будет использовать оружие для обстрелов гражданских объектов.

В этот день же глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием. По словам дипломата, Россия исходит из того, что западные страны на каком-то этапе поймут контрпродуктивность накачивания Украины вооружениями.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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