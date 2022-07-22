Проекты Хабаровского края включили в лонг-лист премии «Жить вместе»

В лонг-лист премии «Жить вместе – 2022» включили два проекта из Хабаровского края. Речь идет о проекте «Мастерская радости», который помогает людям найти свое место в жизни, и проекте «Милосердие», оказывающем помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Победителей объявят 21 августа в Москве.

ИА AmurMedia уточняет, что в этом году о своем желании поучаствовать в проекте заявили представители 77 регионов России. Их общее число — 513. Это в два раза больше, чем год назад. Экспертный совет премии приступил к работе с 9 июня. В него входят известные общественные деятели, активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты и клирики РПЦ. Поступившие заявки они будут рассматривать до 24 июля.

В этом году премию «Жить вместе» вручат уже в третий раз. Призовой фонд составляет 600 тыс. рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях: «Память», «Среда», «Церковь», «Пространство», «Русская традиция», «Культура».