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Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
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Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Выплата пенсий и социальных пособий в Мелитопольском районе Запорожской области начнется в августе. Об этом в пятницу, 22 июля, ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации района Андрей Сигута.

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«Выплата пенсий и пособий начнется в августе. Период, за который будет выплачиваться, пока не определен, потому что списки еще на стадии формирования», — сказал он.

Сигута отметил, что 15 специалистов пенсионного фонда сейчас проходят обучение для того, чтобы начать принимать у граждан заявления на выплату пенсий и пособий по месту проживания.

Накануне глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жителям освобожденных территорий региона начали выплачивать пенсии в российских рублях.

Ранее, 12 июля, появилась информация о начале соцвыплат в Мелитополе в российских рублях. В первую очередь этой касается семей с тяжелобольными детьми.

До этого, 29 июня, сообщалось, что населению Харьковской области передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами России, а также содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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