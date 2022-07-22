Что случилось в мире за ночь, 22 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 22 июля в России и мире произошли следующие важные события: производитель табачной продукции Philip Morris заявил о намерении покинуть российский рынок, на спецоперации ВС РФ впервые использовали дрон «Ласточка», СБУ начала подготовку к зачистке гражданского населения города Николаева, Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций.

Новости России — производитель табачной продукции Philip Morris International покидает российский рынок

Как отметил исполнительный директор PMI Яцек Ольчак, компания рассчитывает прервать торговые отношения с РФ к концу 2022 года.

Он признал, что уход может оказаться весьма болезненным, поскольку российский рынок является седьмым по величине для PMI.

Производитель, по словам Ольчака, намерен переориентироваться на азиатский и европейский рынки.

Кроме того, Ольчак упомянул о возможном появлении их продукции в США, с которыми они ранее никогда не сотрудничали.

Новости Донбасса — ВС РФ впервые использовали дрон «Ласточка» в ходе спецоперации

Российские военные впервые использовали дрон «Ласточка» в ходе спецоперации. Источник в силовых структурах рассказал, что в ходе боевых действий российские беспилотники из комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей ВСУ.

По его словам, дроны применяли осколочные и кумулятивные боеприпасы.

Эти аппараты являются легкими ударными БЛА с возможностью сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха, добавил он.

Новости Украины — СБУ начала подготовку зачистке нелояльного Киеву населения в Николаеве

По данным российских военных, служба безопасности Украины (СБУ) планирует избавляться от противников киевского режима из числа мирных граждан, а также от тех, кто имеет связи с РФ.

С этой целью в Николаев прибыло усиление — больше 50 сотрудников СБУ. Они проведут несколько рейдов по городу для проверки мобильных телефонов людей, а также сбора информации о наличии у местных жителей родственных и дружественных связей с россиянами.

При этом сообщается, что доносы на знакомых и друзей будут поощряться выплатами в размере $100.

Новости мира — Евросоюз принял седьмой пакет санкций против РФ

Соответствующий документ был опубликован в Официальном журнале ЕС. Так, рестрикции предполагают эмбарго на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу российского золота.

Кроме того, был расширен санкционный список физических лиц и структур из РФ. В их число вошли российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о печальных последствиях очередных санкций для глобальной экономики и безопасности.

По ее словам, ограничительные меры против Москвы нелегитимны, а попытки таким образом давить на российскую сторону не имеют перспектив.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».