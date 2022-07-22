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Спецслужбы РФ поймали одну из крупнейших диверсионных групп СБУ в Херсоне

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Российские спецслужбы раскрыли и обезвредили одну из крупнейших диверсионных групп в Херсоне и Херсонской области. Об этом 21 июля сообщил источник «РИА Новости».

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов. Онлайн спецоперации 18 июля
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По данным собеседника агентства, диверсией руководили кураторы из Службы безопасности Украины (СБУ), находившиеся в Одессе. Одному из участников группы было поручено подорвать железнодорожные пути и напасть на российских военных. У него изъяли 48 кг взрывчатки и гладкоствольное оружие.

Российские силовики следили за диверсионной группой в течение двух последних недель. Они обнаружили несколько схронов с оружием, в том числе двумя переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла». Кроме того, ВС РФ выявили перевалочный пункт украинских диверсантов и две огневые позиции.

21 июля в Херсоне задержали группу диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты. Как установило следствие, диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в Херсоне был предотвращен теракт у пункта выдачи документов на получение гражданства РФ. Отмечается, что благодаря грамотным действиям военнослужащих удалось избежать жертв среди мирного населения Херсона.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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