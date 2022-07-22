Неизвестный напал с ножом на кандидата на пост губернатора Нью-Йорка

Неизвестный напал с ножом на конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, кандидата на пост губернатора штата Нью-Йорк и друга семьи бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает региональный телеканал WIVB.

Как отметили очевидцы, Зелдин выступал в городе Перинтон в рамках предвыборной кампании. В это время на сцену поднялся мужчина, который начал кричать, затем начал бороться с политиком, продемонстрировав клинок.

По данным телеканала, усмирить мужчину удалось главе организации американских ветеранов AMVETS Джо Ченелли. В результате правоохранители задержали нападавшего.

Отмечается, что конгрессмен не пострадал, он вернулся на сцену и продолжил выступление.

26 июня в США арестовали работника продуктового магазина после нападения на Рудольфа Джулиани — бывшего мэра Нью-Йорка и юриста, который ранее представлял экс-президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что 39-летний мужчина ударил Джулиани по спине, пока тот шел по магазину. Удар сопровождался упоминаниями темы абортов, а также оскорблениями в адрес бывшего мэра.