Reuters: турбина для «Северного потока» застряла в ФРГ из-за России

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что турбина, транспортируемая для газопровода «Северный поток» из Канады в Россию, застряла при транзите в Германии.

Согласно данным агентства, причина, по которой турбина находится в ФРГ, заключается в том, что Россия якобы не дала согласие на ее транспортировку.

Источник Reuters уточнил, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель.

Также указано, что обычно данная запасная деталь работает на российской компрессорной станции «Портовая», она проходила техобслуживание в Канаде и была доставлена в Кельн 17 июля через логистическую фирму Challenge Group.

Ранее, 17 июля, появилась информация о том, что канадская сторона отправила турбину в Германию, откуда она позднее должна будет попасть в РФ. Уточнялось, что для доставки понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

В ФРГ подтвердили факт прибытия турбины Siemens для трубопровода «Северный поток» из Канады в Германию, однако отказались рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Прежде компания Siemens отказывалась возвращать турбину после ремонта, ссылаясь на введенные санкции, однако после проведения двусторонних переговоров между ФРГ и Канадой решение было пересмотрено. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».