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Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России

Вильфанд: юг России в ближайшие дни ожидают дожди, грозы и сильный ветер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Грозы, дожди и сильный ветер в ближайшие дни ожидают Крым, Ростовскую область, Краснодарский край, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Неблагоприятные и опасные метеорологические явления будут наблюдаться на юге европейской части России. В Крыму в пятницу прогнозируются дождь, гроза, ветер до 17–22 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае будет аналогичная история в ближайшие три дня, но еще и град», — сказал он.

По словам метеоролога, в Краснодарском крае вероятны смерчи над морем 22 и 23 июля.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии прогнозируются сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/c с 22 июля.

«Это приведет к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема», — отметил Вильфанд.

Ранее в этот день сообщалось, что в ряде регионов России наблюдается засушливость почвы из-за недостаточного количества осадков в мае-июле. Как подчеркнул Вильфанд, дефицит дождей зафиксирован, в частности, во Владимирской и Ростовской областях и Бурятии. Аналогичная ситуация наблюдается в Чечне, где в мае и июне выпало 69% от месячной нормы осадков, а за первые 20 дней июля — только 12%. В Кабардино-Балкарии за июль выпало 8% осадков от нормы, а в мае и июне — 70%.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России ожидается солнечный август. Так, по словам Романа Вильфанда, в Москве температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы.

Уже с пятницы, 22 июля, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России, в столице ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном. Он добавил, что в субботу после полудня ожидается +27…+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

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