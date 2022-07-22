Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП со скорой в Хабаровске

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении иномарки и автомобиля скорой помощи в Хабаровске. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает городская Госавтоинспекция.

Как удалось установить, на пересечении улицы Павла Морозова и улицы Кубяка водитель Toyota Cube при выезде с улицы Кубяка не уступил автомобилю скорой помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами. Из-за этого машины столкнулись, и скорая опрокинулась на бок.

«В результате столкновения предварительно травмировано три человека, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Ранее в этот день три человека пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей на Киевском шоссе неподалеку от аэропорта Внуково. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.