Введя санкции против руководства военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, Евросоюз (ЕС) фактически признал регион частью России. Соответствующее заявление 22 июля сделал член главного совета ВГА области Владимир Рогов.

«Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов обратил внимание на формулировку своего звания в документе о принятии очередных антироссийских ограничений, отметив, что ЕС поставил под сомнение его принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставит под сомнение саму ВГА.

Таким образом, добавил Рогов, «легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области» союз фактически признал.

Седьмой пакет санкций ЕС против России вступил в силу накануне. В документ внесены 57 физических лиц и структур из России. В их число вошли российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов.

Кроме того, пакет мер предусматривает ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Накануне Владимир Рогов сообщил, что по состоянию на начало июля порядка 72–73% территории Запорожской области освобождено от контроля киевских властей. Исключение составляет, в частности, административный центр региона — город Запорожье, функцию которого временно выполняет Мелитополь.

До этого, 15 июля, он назвал Запорожье регионом, навсегда потерянным для Украины. большинство жителей Запорожья видит свое будущее в составе России, что подтверждается рядом социологических исследований, добавил представитель ВГА региона.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».