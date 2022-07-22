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Глава MI6 заявил о высылке из Европы только половины российских шпионов

Глава МI6 Мур: из Европы выслали лишь половину российских разведчиков
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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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С начала спецоперации по защите Донбасса из Европы выслали 400 дипломатов, что составляет лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу британской службы внешней разведки МI6 Ричарда Мура.

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«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал он на конференции по безопасности в американском Аспене.

При этом он не привел никаких доказательств в пользу своих расчетов.

Ранее, 6 июля, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил, что ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов по-прежнему прорабатываются, уточнив, что в настоящее время нет «никакой больше конкретики помимо того, что было уже заявлено».

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы.

До этого, 4 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что это недальновидный шаг западных стран, который может осложнить общение между государствами.

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