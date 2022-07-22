Председатель ЕК фон дер Ляйен сообщила об утверждении седьмого пакета санкций против России
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- Председатель ЕК фон дер Ляйен сообщила об утверждении седьмого пакета санкций против России
Европейский союз (ЕС) ввел очередные ограничительные меры против России на фоне проводимой спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом 21 июля сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется», — написала она в своем Twitter.
Согласно сведениям, опубликованным в Официальном журнале ЕС, седьмой пакет антироссийских санкций, который вступил в силу ранее в этот день, предусматривает ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».
Также отмечается, что черный список физических лиц и структур расширился такими именами, как российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.
Между тем экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству DPA заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. По ее словам, российское сырье и относительно дешевая российская энергия — это условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности.
Как написала газета The Wall Street Journal, ЕС отказался от предложения ввести санкции в отношении «ВСМПО-Ависма» во избежание закрытия экспорта титана в Европу Россией.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, седьмой пакет санкций, который ввел Евросоюз, будет иметь губительные последствия для глобальной экономики и безопасности. В то же время попытки таким образом давить на российскую сторону не имеют перспектив.
С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
Цели спецоперации России, которая началась 24 февраля, — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.
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