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Председатель ЕК фон дер Ляйен сообщила об утверждении седьмого пакета санкций против России

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Европейский союз (ЕС) ввел очередные ограничительные меры против России на фоне проводимой спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом 21 июля сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется», — написала она в своем Twitter.

Согласно сведениям, опубликованным в Официальном журнале ЕС, седьмой пакет антироссийских санкций, который вступил в силу ранее в этот день, предусматривает ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Также отмечается, что черный список физических лиц и структур расширился такими именами, как российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Между тем экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству DPA заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. По ее словам, российское сырье и относительно дешевая российская энергия — это условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности.

Как написала газета The Wall Street Journal, ЕС отказался от предложения ввести санкции в отношении «ВСМПО-Ависма» во избежание закрытия экспорта титана в Европу Россией.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, седьмой пакет санкций, который ввел Евросоюз, будет иметь губительные последствия для глобальной экономики и безопасности. В то же время попытки таким образом давить на российскую сторону не имеют перспектив.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Цели спецоперации России, которая началась 24 февраля, — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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