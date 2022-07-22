Американский генерал усомнился в желании России и Китая атаковать США

Россия и Китай попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры США, однако совершать непосредственную атаку не станут. Об этом заявил 21 июля глава Северного командования американских вооруженных сил генерал Глен Ванхерк в ходе ежегодного форума по безопасности, который проходит на площадке Аспенского института.

«Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность», — отметил он.

При этом Ванхерк подчеркнул, что значительная часть критически важной инфраструктуры находится не в ведении Пентагона и «даже не в федеральной собственности».

Кроме того, он отметил наличие больших возможностей у российской стороны в сфере обычных вооружений и вооружений большой дальности.

Ранее, 20 июля, посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и нормализацию отношений в международном сообществе. Также он отметил, что в возможном противостоянии Китая и США не будет победителей, и предостерег от такого сценария.

Кроме того, глава диппредставительства указал на ряд серьезных заблуждений относительно КНР. Так, по его словам, не следует ассоциировать Китай с СССР и воспринимать его как угрозу.

18 июля глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс также сообщил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения. Он уточнил, что наличие любой помощи со стороны КНР Москве, в частности, заключающейся в предоставлении вооружений, «очень дорого обойдется» Китаю.

29 июня Североатлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

До этого, 14 июня, на саммите НАТО в Брюсселе страны-участницы пришли в общему мнению, что поведение Китая является системным вызовом для безопасности альянса.

При этом президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.