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Корреспондент «Известий» показал боевую работу истребителей Су-35

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу российских истребителей Су-35 во время спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что скорость истребителя составляет 2,5 тыс. км/ч, а высота полета — 20 тыс. м.

Как пояснил журналист, когда необходимо ликвидировать цель, истребитель снижается. При этом случаются ситуации, когда задачи стремительно меняются, однако Су-35 может как обороняться, так и атаковать одновременно. Также истребитель способен нести до восьми тонн вооружения.

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Даже когда летчики в небе, работа на земле не прекращается. У авиаинженеров есть не более часа, чтобы подготовить технику к повторному вылету, а для этого необходимо осмотреть бортовые системы и вооружение.

Корреспондент также рассказал, что у двухместного Су-30 не менее интенсивный график боевых вылетов. В момент съемок один из таких истребителей завершил выполнение задачи.

«Полет прошел хорошо. Задача была контролировать воздушное пространство. Стояли в зоне дежурства, наблюдали цели», — рассказал командир эскадрильи Су-30.

Как уточнил Ольков, никто из потенциальных воздушных противников подойти близко не решился, так как у российских истребителей в небе конкурентов нет.

Ранее, 18 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу военных летчиков во время спецоперации. По его словам, пилоты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняют боевые задачи и днем и ночью. Для того чтобы поразить противника, им зачастую даже не приходится приближаться к позициям боевиков вплотную — помимо авиационных бомб на их вооружении также состоят дальнобойные высокоточные ракеты Х-29. Для защиты от угроз с земли на Су-34 также предусмотрены помеховые патроны. Уникальный прицельный комплекс позволяет самолетам с помощью радиолокационной системы обнаружить и уничтожить любую цель.

До этого, 14 июля, Кирилл Ольков показал кадры работы боевых вертолетов Ка-52 во время спецоперации по защите Донбасса. Экипажи вертолетов выполняли задачи по сопровождению колонн, других вертолетов, а также нанесению ударов по позициям боевиков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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