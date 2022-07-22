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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 22 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность с небольшими дождями в отдельных районах ожидается в столичном регионе в пятницу, 22 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов.

Прогнозируется северо-восточный и северный ветер со скоростью 3–8 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +25 до +28 градусов в дневное время суток и от +12 до +16 градусов — в ночное. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Атмосферное давление составит 741–749 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в столице будет теплым. По его словам, температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что в Москве с пятницы, 22 июля, ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном: температура составит +25...+27 градусов. В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

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