Аналитик допустил ослабление рубля при ограничении цены на нефть

Следующий этап ослабления курса рубля может начаться лишь после принятия единого решения стран «Большой семерки» (G7) относительно установления потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил 22 июля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Россия во многом вынуждена принимать правила игры, складывающиеся на мировом рынке, а не диктовать их. Поэтому вполне возможно, что новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада (G7) установят ограничения на экспорт российской нефти», — приводит заявление эксперта агентство «Прайм».

По его словам, с учетом того, что процесс принятия консенсуса Западом может занять период до нескольких месяцев, то и новый виток ослабления курса рубля возможен не раньше IV квартала года.

Сыроваткин уточнил, что продолжительность согласования потолка цен на нефть «хорошо согласуется с нашим прогнозом по курсу доллара и евро к рублю на конец года на уровне 70–75».

Аналитик напомнил, что прошлая волна снижения курса валюты была связана с настроениями российских чиновников, обеспокоенных продолжающимся укреплением национальной валюты.

«В целом чем дольше Россия сможет сохранять физический объем экспорта энергоносителей и цены его реализации примерно на текущих уровнях, при этом удерживая рынок в зоне риска перебоев с поставками, тем позже произойдет ослабление рубля. Особенно если динамика импорта останется слабой», — заключил эксперт.

О том, что США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо ранее, 20 июля. При этом, как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения странами G7 потолка цен ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу.

По данным на 19 июля, Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 56,5616 рублей, курс евро на завтра был также снижен на 73,25 копейки, до 57,1526 рубля. По словам Сыроваткина, отметка в 50 рублей за доллар является «красной линией» для курса отечественной валюты.

Он напомнил слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который предупредил, что слишком дорогой рубль создает риски для сокращения отечественного производства.

14 июля начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин перечислил влияющие на рубль факторы. В первую очередь стоит обращать внимание на торговый баланс России.