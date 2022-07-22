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Суд ДНР в закрытом режиме рассмотрит дело националистов из «Медведей SS»

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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) организовал разбирательства по делу участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» в закрытом режиме. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

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«Дело в отношении диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» находится в производстве Верховного суда ДНР и рассматривается на закрытом судебном заседании», — сообщили ТАСС сотрудники пресс-службы суда.

Отмечается, что число подсудимых и список статей, по которым предъявлены обвинения, будут известны только после вынесения вердикта.

Ранее, 20 июля, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что международный трибунал над украинскими боевиками будет инициирован, когда удастся освободить всю территорию Донбасса. Участие в судебном процессе примут представители разных стран. Такое намерение уже высказали Россия, Белоруссия и Сирия. Кроме того, 7 июля получено предварительное согласие на участие в трибунале со стороны Дамаска.

В тот же день глава МИД ДНР Наталья Никонорова рассказала, что власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений в Донбассе.

Ряд военных трибуналов над украинскими боевиками в ДНР анонсировали 1 июня. Они пройдут до осени. Первым будет Мариупольский трибунал, где рассмотрят преступления, совершенные в Волновахе. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

В начале июля сообщалось, что в суд направлено первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS». По предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма. Отмечалось, что в числе обвиняемых восемь человек. Статьи, которые им вменяются, предусматривают в том числе высшую меру наказания — смертную казнь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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