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Турция рассчитывает на возобновление политического диалога РФ и Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Турция ожидает, что переговоры России и Украины о вывозе зерна могут привести к возобновлению между ними диалога по политической линии. Об этом «Известиям» заявили в парламенте страны.

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«Соглашение по зерну приведет к сближению между Россией и Украиной. Переговоры о черноморских портах могут сподвигнуть стороны возобновить диалог и по политическим, и по военным вопросам», — заявил «Известиям» депутат Великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз.

По его мнению, обе стороны — и Россия, и Украина — устали от военных действий, поэтому переговоры должны состояться.

Как сообщили в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана, 22 июля в 16:30 мск с участием Антониу Гутерриша будет подписан документ, закрывающий вопрос по вывозу зерна с Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Невольные хлеба: чего ждать от переговоров по зерну между РФ и Украиной

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