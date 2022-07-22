SANA: столица Сирии Дамаск и окрестности подверглись израильской воздушной атаке

Воздушная атака по столице Сирии и ее окрестностям была произведена в ночь на пятницу, 22 июля. Об этом сообщает госагентство SANA.

«Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», — говорится в сообщении.

По данным The Jerusalem Post, трое сирийских солдат были убиты, еще семеро получили ранения. Предполагается, что удар был нанесен Израилем.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что минимум два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов израильской армии по сирийской провинции Тартус. Как отмечало Минобороны Сирии, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

До этого, 11 июня, взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов. Как сообщили в министерстве транспорта Сирии, израильские удары привели к повреждению в нескольких местах взлетно-посадочных полос, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Между тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 20 июня заявил, что авиаудары ВС Израиля по крупнейшему аэропорту Сирии могут привести к серьезным последствиям для сирийских граждан и спровоцировать эскалацию в регионе.