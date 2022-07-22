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В РФ создали каталог отечественного научного оборудования

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В России запустили проект «Народный каталог научного оборудования и расходных материалов». Его создали координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с Молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

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Проект представляет собой сайт с реестром современного оборудования и расходных материалов, произведенных в России или Белоруссии. Он создан на основе отзывов ученых, которые успешно пользуются российскими приборами.

Закупка нового оборудования за рубежом и ремонт имеющихся импортных устройств стали значительно сложнее из-за роста цен и увеличения сроков доставки. Так и родилась идея проекта.

Сейчас в каталоге, уже находящемся в свободном доступе, более 600 позиций от 30 производителей. Чтобы найти нужную деталь, реактив или прибор, можно воспользоваться поисковой строкой. Кроме того, доступны фильтры с хештегами, местом производства, областью применения оборудования и его типом.

Предполагается, что каталог будет постоянно обновляться. Его рассчитывают пополнять усилиями всех людей, которые знают о таких товарах и готовы потратить пару минут на то, чтобы прислать информацию — это можно будет сделать в Telegram-чате или по e-mail. Кроме того, можно будет оставлять отзывы, основанные на своем опыте, чтобы помочь коллегам выбрать лучший товар, как в популярных интернет-магазинах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лабораторная забота: в РФ создали каталог отечественного научного оборудования

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