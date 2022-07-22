Стелу на въезде в Лисичанск перекрасили в российский триколор

Стелу на въезде в Лисичанск перекрасили в российский триколор

2022-07-22 01:58:13

2022-07-22 01:58:13

2022-07-22 01:58:13

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