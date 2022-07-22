Европейцы не должны забывать о разрушительных последствиях континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. С таким заявлением в среду, 20 июля, выступил французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

«Англия в конечном итоге окрепла после этого испытания, впоследствии расширив свою империю, а также свою клиентуру и став доминирующей нацией XIX века», — отметил он в публикации для газеты Le Figaro.

Специалист подчеркнул, что попытки ограничить английскую экономику оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены. И хотя на первых порах Лондон ощущал негативный эффект отчуждения от европейского рынка, со временем он адаптировался и направил торговые мощности на сотрудничество с альтернативными партнерами.

Между тем Франция, добивавшаяся изоляции Англии, постепенно ослабла и уступила первенство в море более успешным Соединенным Штатам.

В настоящий момент, по словам Де Мейзон Ружа, развивается аналогичный сценарий. Он провел параллель между событиями начала XIX столетия и текущей санкционной кампанией Запада против РФ.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о губительном влиянии нового пакета рестрикций на глобальную экономику и безопасность.

Накануне французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro заявил о разрушительном характере санкций. Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо. Как следствие, увеличиваются расходы домохозяйств, а люди беднеют.

В апреле президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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