Не менее 18 человек погибли в полицейской операции в Рио-де-Жанейро

В ходе масштабной спецоперации против банды автоугонщиков и грабителей в фавелах Рио-де-Жанейро погибли 18 человек, включая одного сотрудника полиции и местную жительницу. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил портал G1.

«По данным полиции, озвученным на пресс-конференции, в результате перестрелок погибли 18 человек — 16 подозреваемых, сотрудник полиции и местная жительница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции приняли участие 400 спецназовцев, 10 бронемашин и 4 вертолетов.

В результате силовики задержали четырех человек, в том числе бандита по кличке «Эскило». По данным портала, его обвиняют в убийствах сотрудников правопорядка в штате Пара. У мужчины изъяли 48 мотоциклов, крупнокалиберный пулемет, четыре винтовки и два пистолета.

16 июля в Мексике задержали 69-летнего наркоторговца Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары».

В 2018 году он был добавлен в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. За его поимку было назначено вознаграждение в $20 млн в рамках программы вознаграждения Госдепартамента за помощь в борьбе с наркотрафиком