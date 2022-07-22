Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден заразился COVID-19, болезнь протекает в легкой форме. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили сотрудники администрации главы государства.

«Он [Джо Байден] полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки, у него очень слабовыраженные симптомы», — говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в Twitter.

В свою очередь координатор по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа подчеркнул, что риск тяжелого течения болезни крайне низок. Более того, американский лидер, по собственному признанию, «чувствует себя отлично».

Как отметил лечащий врач президента Кевин О'Коннор, его пациент столкнулся с характерными проявлениями коронавирусной инфекции: насморком, сухим кашлем и повышенной утомляемостью.

Предполагается. что американские специалисты менее чем за неделю выяснят, каким именно вариантом коронавируса заболел президент. При этом власти США пока не могут объяснить, где именно заразился глава государства.

В настоящий момент Байден проходит курс лечения действенными антивирусными препаратами и соблюдает карантин. Он сможет вернуться к очной работе не ранее чем через пять дней, и только если сдаст отрицательный тест.

Администрация будет ежедневно сообщать о состоянии Байдена до его полного выздоровления. Все, с кем американский лидер контактировал за последние два дня, будут уведомлены о положительном тесте на COVID-19 у президента.

В мае государственный секретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19.

26 апреля коронавирусом заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить инфекцию помог ПЦР-тест.