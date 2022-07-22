Артемьев и Кристофоретти завершили выход в открытый космос

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти завершили выход в открытый космос, который продлился более семи часов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил «Роскосмос».

Изначально планировалось, что выход в открытый космос продлится 6,5 часов.

«Космонавт и астронавт завершили совместный выход в открытый космос по российской программе. Выходной люк модуля «Поиск» был закрыт 22 июля в 00:54 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они запустили восемь наноспутников «ЮЗГУ-55» и два наноспутника «Циолковский-Рязань», а также провели ряд других технических работ.

Накануне сообщалось, что космонавт Олег Артемьев стал первым за 13 лет россиянином, вышедшим в открытый космос в сопровождении иностранца.

Напарником Артемьева стала итальянка Саманта Кристофоретти. В рамках 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции (МКС) они вышли в открытый космос по российской программе через люк малого исследовательского модуля «Поиск».

В последний раз российский космонавт выходил за пределы МКС вместе с иностранным астронавтом в июне 2009 года. Тогда Геннадий Падалка вместе с американцем Майклом Барраттом пробыли в открытом космосе почти пять часов.

Ранее, 15 июля, «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. В госкорпорации отметили, что оно нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

Накануне заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что NASA рассчитывает на соглашение с «Роскосмосом» на осуществление перекрестных полетов к МКС.

Переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС начались 1 июля. Как уточнил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, речь идет о переговорах, которые одобрило правительство РФ в своем недавнем распоряжении.

В мае бывший глава госкорпорации «Роскосмос» заявлял, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA касательно антироссийских санкций, а также от возможностей США обеспечить безопасность экипажа при полете.