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Жители Мытищ рассказали о бегающих по городу собаках из частного зоопарка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Собаки из частного зоопарка в Мытищах, откуда сбежала обезьяна, которая затем напала на девочку, иногда «выходили на свободу». Об этом в четверг, 21 июля, корреспонденту «Известий» Виталию Молеву рассказали местные жители.

Местная жительница Анастасия Савельева назвала инцидент с нападением обезьяны на ребенка страшным. При этом, по ее словам, раньше такого не было, это первый подобный случай.

«Мы были в городе, уезжали с детьми, поэтому узнали только через час. Страшно с детьми теперь гулять», — сказала женщина.

По словам мальчика Ильи, который живет недалеко от «зоопарка», хозяева держали обезьян, крупных собак, а также, судя по звукам, много птиц. Он отметил, что иногда собаки выходили на улицу, однако вреда никому не причиняли.

Ранее в этот день стало известно, что в Подмосковье обезьяна сбежала из дома и набросилась на двухлетнюю девочку.

На опубликованных в сети кадрах видно, как животное схватило ребенка за ногу и начало тащить с лестницы. Дети, находящиеся рядом, убежали. Затем обезьяна повалила ребенка на землю, запрыгнула на спину и начала кусать.

На помощь ребенку бросилась женщина, она смогла оттащить его от животного. Ребенок был доставлен в реанимацию, где медики диагностировали у него рваные раны на руках и ногах.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков одной из причин нападения назвал желание обезьяны показать девочке, «кто здесь главный».

Как выяснили «Известия», дом в Подмосковье, где произошло нападение обезьяны на девочку, принадлежит недавно скончавшемуся российскому космонавту, бортинженеру космических кораблей Валерию Рюмину.

Так, дочь дважды Героя СССР приютила знакомых из Харькова. Вместе с семейной парой приехала их двухлетняя дочь, которая и пострадала от нападения обезьяны.

Также удалось установить и личность владельца обезьяны. Это адвокат Леонид Розенблюм.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что хозяев искусавшей девочку в подмосковной деревне Терпигорьево обезьяны необходимо привлечь к ответственности и добиться компенсации за причиненный вред здоровью.

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре инициировать проверку по факту случившегося. Сотрудники выяснят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

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