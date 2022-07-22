СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск и окрестности

Столица Сирии Дамаск и ее окрестности в ночь на пятницу, 22 июля, подверглись воздушной атаке, сообщает госагентство SANA.

По его данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают предполагаемый израильский налет.

Подробности пока не сообщаются. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Последний предполагаемый удар Израиля по Сирии был нанесен более двух недель назад, пишет The Jerusalem Post.

2 июля минимум два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов израильской армии по сирийской провинции Тартус. Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

До этого, 11 июня, взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов. В министерстве транспорта Сирии сообщили, что израильские удары привели к повреждению в нескольких местах взлетно-посадочных полос, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Месяцем ранее вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям города Хадера в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Пострадавших в результате удара не было.