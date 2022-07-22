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Россиянка Кикина полетит к МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября

«Роскосмос»: космонавт Кикина отправится на МКС на Crew Dragon не ранее конца сентября
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Россиянка Анна Кикина отправится к Международной космической станции (МКС) на борту американского корабля Crew Dragon не ранее конца сентября. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса», опубликованного в четверг, 21 июля.

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«Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что старт американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого входит космонавт госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина, планируется не ранее 29 сентября 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

В материале «Роскосмоса» также отмечается, что помимо Кикиной в экипаж Crew-5 включены астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Запуск корабля к МКС ракетой-носителем Falcon 9 состоится из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида (США).

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит к МКС на американском Crew Dragon.

Накануне заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл сообщила, что NASA рассчитывает на соглашение с «Роскосмосом» на осуществление перекрестных полетов к МКС.

Переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на МКС начались 1 июля.

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