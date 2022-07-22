Во Франции напомнили Европе об ошибке Наполеона

Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж заявил, что Европа должна вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Об этом он написал в статье для газеты Le Figaro.

Таким образом эксперт прокомментировал санкции Евросоюза против Российской Федерации.

По словам Де Мейзон Ружа, в XIX веке последствия блокады Англии были контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены.

Как отметил эксперт, сначала Британская империя почувствовала на себе последствия отстранения от европейских рынков, но вскоре переориентировала торговлю на заокеанских партнеров. Это в дальнейшем пошло на пользу стране, добавил экономист.

«Англия в конечном итоге вышла из этого испытания, впоследствии расширив свою империю и свою клиентуру и став доминирующей нацией XIX века», — цитирует эксперта Le Figaro.

Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым США нарастить мощь, заключил он.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Накануне французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro заявил о губительном характере санкций. Он подчеркнул, что Россия была и остается важнейшим поставщиком энергоносителей. Из-за кризиса экономических отношений с Москвой в Европе наблюдается беспрецедентный рост цен на топливо. Как следствие, увеличиваются расходы домохозяйств, а люди беднеют.

В апреле президент России Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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