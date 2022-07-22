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Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России

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Седьмой пакет антироссийских санкций от Евросоюза (ЕС) вступил в силу в четверг, 21 июля. Соответствующий документ был опубликован в Официальном журнале ЕС.

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Новые ограничения распространяются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Отмечается, что под запрет подпадает золото, добытое на территории России.

Кроме того, ЕС расширил черный список физических лиц и структур. В частности, были введены санкции против российских актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый пакет рестрикций будет иметь тяжелые последствия для глобальной экономики и безопасности.

Она добавила, что ограничительные меры против Москвы нелегитимны, а попытки таким образом давить на российскую сторону не имеют перспектив.

Как отметил в четверг «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, частичное эмбарго на импорт золота и запрет на ввоз определенных товаров не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа. По его словам, Россия найдет возможность справиться с новыми санкционными вызовами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Между тем Евросоюз решил вывести из-под ограничений финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Помимо этого, ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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