Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве сообщили о том, что начальник аппаратной взвода связи сержант Михаил Малютин вступил в бой с группой украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, и, несмотря на упорное сопротивление противника, уничтожил группу полностью.

Уточняется, что Малютин действовал вместе с подчиненными. Он обнаружил диверсантов, которые оборудовали огневые позиции на пути вероятного следования колонн снабжения, и принял решение дать бой националистам.

Смелые и решительные действия сержанта Михаила Малютина предотвратили нападение украинских боевиков на российские колонны в данном районе, добавили в Минобороны.

Старший лейтенант Нурлан Карымбаев, продолжили в ведомстве, в подчинении которого группа российских военнослужащих выполняла задачу по обеспечению безопасного продвижения колонн российских подразделений, проявил самоотверженность и показал лучшие профессиональные качества.

Уточняется, что, следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов и уничтожили до 20 националистов, а также четыре пикапа с установленными на них минометами и пулеметами. При этом благодаря высокому уровню тактической выучки Нурлана потерь в группе допущено не было.

В МО РФ также рассказали о командире танка старшем сержанте Михаиле Алехине. Действуя в составе танковой роты, он выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Алехин обнаружил замаскированный вражеский танк, спрятанный за разрушенным зданием, и, совершая противоогневые маневры, первым выстрелом уничтожил танк противника.

Продвигаясь далее по населенному пункту, старший сержант прицельным огнем уничтожил вражеский автомобиль с боеприпасами, который, сдетонировав, уничтожил группу обороняющихся боевиков, добавили в ведомстве. Отмечается, что в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда система управления огнем танка была повреждена, однако экипаж Алехина продолжал выполнять огневые задачи и огнем пулемета уничтожал пехоту боевиков.

Противник, заключили в ведомстве, вынужден был отступить.

Ранее, 21 июля, в Министерстве обороны России заявили, что мобилизованные в ВСУ жители западных регионов Украины отказываются ехать в Донбасс из-за высоких потерь на востоке страны. Он привел в пример военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области, которые в полном составе отказались участвовать в боевых действиях.

Накануне сообщалось, что российские истребители уничтожили в воздушном бою украинские МиГ-29 и Су-25 в районах населенного пункта Снигиревка Николаевской области, а также Доброполье Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции в воздухе уничтожено 259 самолетов, 143 вертолета и 1572 беспилотных летательных аппарата противника, доложил Конашенков на брифинге.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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