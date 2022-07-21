МИД Украины назвал условие для подписания соглашения по экспорту зерна

Украинская делегация поддержит соглашение об экспорте зерна лишь при наличии гарантий безопасности южных регионов страны. Об этом в четверг, 21 июля, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить из Турции новости по поводу достижения договоренностей о разблокировке украинских портов.

Также в четверг администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. Датой подписания документа назначена пятница, 22 июля.

При этом замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о продолжении переговорного процесса между РФ, Турцией и Украиной по поводу экспорта зерна.

Накануне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров указал на планы осуществлять экспорт зерновых из портов Одесса, Южный и Черноморск. Тогда же сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

19 июля в Тегеране прошли переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал позицию России по решению вопроса с зерном положительной и конструктивной.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.