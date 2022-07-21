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Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Вашингтон согласился продать Нидерландам баллистические ракеты Patriot и сопутствующее оборудование на сумму около $1,2 млрд. Об этом в четверг, 21 июля, заявило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США.

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«Предлагаемая сделка по продаже послужит поддержке целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, помогая укрепить безопасность союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Амстердам ранее обратился к Вашингтону с просьбой о продаже 96 единиц баллистического вооружения.

До этого, 19 июля, стало известно, что власти Чехии планируют приобрести у Соединенных Штатов 24 истребителя F-35. Как заявил вице-президент американской компании Lockheed Martin Рэнди Ховард, истребители необходимы Чехии, поскольку скоро они будут у других стран Европы.

Отмечается, что инвестирование в истребители было бы стратегически важным решением, в частности потому, что у партнеров по НАТО сегодня уже есть самолеты F-35.

17 июля глава государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Магнус-Вальдемар Саар выразил надежду на получение от американского производителя ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года.

Соединенные Штаты уже снабдили этими РСЗО Украину. Так, 17 июля жители Стаханова в Донецкой Народной Республике назвали обстрелы города из HIMARS «кромешным адом».

15 июля Госдеп США одобрил продажу Норвегии ракет класса «воздух–воздух» AIM-120. Всего американская сторона поставит Осло 269 ракет AIM-120 различных серий, а также захватные учебные ракеты, техническую документацию и вспомогательное оборудование для обслуживания вооружения.

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