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Президент Белоруссии Лукашенко допустил признание независимости Донецкой и Луганской народных республик

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Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), де-факто признавая их статус. Соответствующее заявление в четверг, 21 июля, сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью агентству France-Presse, выдержки из которого приводит БелТа.

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«Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это всё болтовня: «Почему там Лукашенко признал, не признал?» Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет», — отметил глава республики.

По словам Лукашенко, в официальном признании этих республик не было необходимости. В случае необходимости оказать какую-либо помощь ДНР и ЛНР со стороны Белоруссии республика готова пойти на это.

Кроме того, в интервью президент Белоруссии отметил, что именно западные страны спровоцировали затяжной конфликт на Украине. Окончание украинского конфликта, по его словам, зависит от Киева, который должен вести переговоры с Москвой.

Ранее, 13 июля, об официальном признании ЛДНР объявила КНДР. Она стала третьим поступившим так государством — членом ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей.

Кроме того, посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху спрогнозировал, что власти страны рассмотрят запрос на признание республик. Он подчеркнул, что сделает это, если власти ЛНР и ДНР обратятся с соответствующей просьбой.

До этого, 29 июня, независимость и суверенитет республик Донбасса признала и Сирия. После МИД Украины разорвал дипотношения и с этой страной.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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