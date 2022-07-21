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Лукашевич заверил в уничтожении поставляемого Киеву западного оружия

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Россия будет уничтожать поставляемое Киеву западное оружие
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Фото: Global Look Press/Defense Of Ukraine
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Российские военнослужащие (ВС РФ) будут уничтожать все западное вооружение, поставляемое на Украину. Об этом заявил в четверг, 21 июля, постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

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«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — сказал он на совещании постсовета ОБСЕ.

Постпред России подчеркнул, что все необходимые указания на этот счет отданы на уровне руководства Минобороны России.

По словам дипломата, Москва опасается, что ВСУ будет использовать оружие для обстрелов гражданских объектов.

Так, Лукашевич выразил опасения насчет поставляемых Североатлантическим альянсом (НАТО) вооружений, в том числе, через третьи страны.

«Примечательны утечки в СМИ данных о решении направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму $500 млн. Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге – их перемещения будут внимательно отслеживаться», — заметил представитель РФ при ОБСЕ.

Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием. По словам дипломата, Россия исходит из того, что западные страны на каком-то этапе поймут контрпродуктивность накачивания Украины вооружениями.

Накануне сообщалось, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

18 июля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все поставляемое Западом Киеву оружие будут уничтожено или захвачено.

17 июля в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада с противокорабельными ракетами Harpoon на одном из промышленных предприятий Одессы.

До этого, 2 июня, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, накачивая Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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