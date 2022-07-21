Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп США предварительно одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Мир
Минфин Украины оценил потребности страны за июль более чем в $3 млрд
Мир
ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу
Мир
Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент
Мир
Российские ПВО усилили в Энергодаре после обстрела Запорожской АЭС
Мир
США поддержали предстоящее соглашение по экспорту зерна
Мир
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России
Мир
В Харькове подразделения теробороны заняли территорию университета
Мир
ЕС отказался от введения санкций против «ВСМПО-Ависма»
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель

Зеленский ожидает из Турции новостей о разблокировке украинских портов

Зеленский заявил, что ожидает из Турции новостей о разблокировке украинских портов
0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, заявил, что ожидает получить из Турции новости по поводу достижения договоренностей о разблокировке украинских портов.

Ставки на порт: чем закончились переговоры о зерне в Стамбуле
И могут ли Москва и Киев возобновить диалог по мирному урегулированию

«Завтра ожидаем новости для нашей страны из Турции относительно разблокировки наших портов», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в этот день администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. Датой подписания документа назначена пятница, 22 июля.

Также в четверг замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о продолжении переговорного процесса между РФ, Турцией и Украиной по поводу экспорта зерна.

Накануне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров указал на планы осуществлять экспорт зерновых из портов Одесса, Южный и Черноморск. Тогда же сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

19 июля в Тегеране прошли переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал позицию России по решению вопроса с зерном положительной и конструктивной.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022