Зеленский ожидает из Турции новостей о разблокировке украинских портов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, заявил, что ожидает получить из Турции новости по поводу достижения договоренностей о разблокировке украинских портов.

«Завтра ожидаем новости для нашей страны из Турции относительно разблокировки наших портов», — сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в этот день администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана анонсировала подписание в Стамбуле соглашения о создании зернового коридора. Датой подписания документа назначена пятница, 22 июля.

Также в четверг замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о продолжении переговорного процесса между РФ, Турцией и Украиной по поводу экспорта зерна.

Накануне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров указал на планы осуществлять экспорт зерновых из портов Одесса, Южный и Черноморск. Тогда же сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

19 июля в Тегеране прошли переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал позицию России по решению вопроса с зерном положительной и конструктивной.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.