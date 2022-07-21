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Украинские военные выпустили восемь снарядов по Еленовке в ДНР

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив в общей сложности восемь снарядов из двух разных населенных пунктов. Об этом сообщило в четверг, 21 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.20 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела улицы Крупской в Еленовке ранен мужчина, он госпитализирован. Состояние здоровья пострадавшего не уточняется.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ поселка шахты им. Н.А. Изотова в пригороде скончался 19-летний молодой человек. военнослужащие украинской армии нанесли удар по поселку шахты им. Н.А. Изотова из артиллерии калибра 122 мм, выпустив шесть снарядов, трое человек ранены.

Кроме в четверг представительство ДНР сообщило о том, что украинские войска за полтора часа выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Сергею Хайдарову один из бойцов сил ДНР, украинские военные собираются прикрыться гражданскими в качестве живого щита при отходе с позиций в Святогорске в ДНР. Мирным гражданам не дают покинуть город, часть из них держат на территории местного монастыря, чтобы использовать как живой щит, уточнил он.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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