Reuters: турбина для «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, сообщило в четверг, 21 июля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, задержка произошла из-за отсутствие разрешения на транзит от России.

По предварительным оценкам, доставка оборудования может занять дни или даже недели. Точные сроки источники не называют.

Согласно данным агентства, турбина застряла в ФРГ, поскольку Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ее ввоза в Россию.

Кроме того, Германии до сих пор неизвестно, куда нужно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Ранее в четверг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

17 июля появилась информация о том, что канадская сторона отправила турбину в Германию, откуда она позднее должна будет попасть в РФ. Уточнялось, что для доставки понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

Прежде компания Siemens отказывалась возвращать турбину после ремонта, ссылаясь на введенные санкции, однако после проведения двусторонних переговоров между ФРГ и Канадой решение было пересмотрено.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте 12 июля заявил «Известиям», что Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно.