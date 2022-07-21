В США зафиксировали первый с 1979 года случай заражения полиомиелитом

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд в США впервые с 1979 года зафиксировали случай заражения полиомиелитом у одного из местных жителей. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

По данным «Газеты.Ru», региональные власти призвали медицинских работников и госслужащих внимательно следить за возможными новыми случаями инфицирования. Гражданам же рекомендовали получить вакцину от полиомиелита или сделать бустерную дозу препарата.

Полиомиелит является острым инфекционным заболеванием, способным поразить нервную систему и спинной мозг. В результате развивается патология, которая приводит к ухудшению работы опорно-двигательной системы.

В настоящий момент в мире не существует лекарства против полиомиелита, однако есть вакцины.

23 апреля 2020 года в ВОЗ предупредили, что приостановка вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне пандемии коронавируса может привести к вспышке таких болезней, как корь и полиомиелит.