Спецслужбы России поймали одну из крупнейших диверсионных групп СБУ в Херсонской области

Российские спецслужбы выявили одну из самых крупных диверсионных групп, находящуюся под кураторством Службы безопасности Украины (СБУ), в планы диверсантов входил подрыв железнодорожных путей в Херсонской области. Об этом сообщил 21 июля представитель одного из российских силовых ведомств.

«В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, российские силовики изъяли более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие.

Накануне пресс-служба Росгвардии сообщила о задержании на территории Херсонской и Запорожской областей четырех пособников ВСУ. Уточнялось, что в тайниках задержанных было обнаружено 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, 16 июля сообщалось, что силовики РФ задержали в Херсонской области участника теробороны, который организовал в лесу в Голопристанском районе склад оружия и боеприпасов. Схрон предназначался для украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

В распоряжении «Известий» появились кадры задержания группы диверсантов, готовивших серию терактов и атак на гражданские объекты в Херсоне. Диверсанты планировали расстрелять пункт выдачи гуманитарной помощи, магазины и поджечь паспортный стол.

Ранее, 28 апреля, заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».