США поддержали предстоящее соглашение по экспорту зерна

Вашингтон поддерживает скорейшее заключение договоренностей о вывозе украинского зерна. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем приветствовать любое соглашение такого рода и высоко ценим тяжелую работу, которую проделывает генеральный секретарь ООН и наши турецкие союзники», — отметил он в ходе регулярного брифинга.

Прайс также отметил, что призывы к решению «зернового вопроса» уже не раз поднимались на различных международных площадках. По его словам, США намерены и впредь следить за развитием ситуации и контроллировать выполнение всех условий.

Ранее в четверг стало известно, что соглашение о создании зернового коридора будет подписано 22 июля в Стамбуле на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

В этот же день замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил о продолжении переговорного процесса между РФ, Турцией и Украиной по поводу экспорта зерна.

20 июля представитель украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Рустем Умеров указал на планы осуществлять экспорт зерновых из портов Одесса, Южный и Черноморск. Тогда же сообщалось, что переговоры в Стамбуле относительно экспорта украинского зерна продвигаются. Как заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне выражают надежду, что ситуация будет развиваться в таком же ключе и дальше.

19 июля в Тегеране прошли переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал позицию России по решению вопроса с зерном положительной и конструктивной.

Встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна завершилась 13 июля в Стамбуле. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.