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Лукашенко допустил признание Белоруссией независимости ЛНР и ДНР

Президент Белоруссии Лукашенко допустил признание Донецкой и Луганской Народных Республик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальное признание Белоруссией присоединения Крыма, а также независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) ничего не даст этим территориям, а разговоры об этом являются «болтовней». Такое заявление в четверг, 21 июля, сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью агентству France-Presse, выдержки из которого приводит БелТа.

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По словам белорусского лидера, в официальном признании всё это время не было необходимости. При этом, если регионам потребуется какая-либо помощь, республика готова оказать содействие в решении вопросов.

«То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это всё болтовня: «Почему там Лукашенко признал, не признал?» Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — пояснил свою позицию Лукашенко.

23 февраля 2017 года Белоруссия заявила о недействительности для Минска паспортов ДНР и ЛНР из-за того, что они не признаны международным сообществом. В связи с этим, как отмечал тогда официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, жители ДНР и ЛНР не могут въехать в республику по этим документам.

13 июля текущего года об официальном признании ЛДНР объявила КНДР. Она стала третьим поступившим так государством — членом ООН после России и Сирии. В ответ МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с Северной Кореей. Следом за Пхеньяном посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху спрогнозировал, что власти страны рассмотрят запрос на признание республик.

29 июня независимость и суверенитет республик Донбасса признала и Сирия. После МИД Украины разорвал дипотношения и с этой страной.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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