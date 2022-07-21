Новак обсудил с главой венгерского МИДа Сийярто поставки природного газа

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 21 июля, обсудил с главой венгерского МИДа Петером Сийярто поставки природного газа и сотрудничество по мирному атому.

«Мы всегда чувствовали корректное и справедливое отношение с вашей стороны. И сегодня я как раз приехал, чтобы защищать национальные интересы своей страны», — подчеркнул Сийярто.

В свою очередь, Новак отметил, что энергетика продолжает оставаться в центре делового взаимодействия двух стран, вопросы регулярно обсуждаются на уровне руководства государств.

«Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики», — заявил он.

Ранее в этот день Сийярто прибыл в Москву с визитом. Он провел встречу с Новаком, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и вице-премьером РФ, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Сийярто отметил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа. По его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.

В свою очередь, Лавров подчеркнул, что просьба Венгрии об увеличении поставок газа будет незамедлительно доложена и рассмотрена.

13 июля Сийярто высказался о том, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.