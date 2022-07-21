Правительство Израиля направит делегацию в РФ из-за ситуации с агентством «Сохнут»

Израиль намерен направить делегацию в Россию, чтобы обсудить ситуацию вокруг ликвидации представительства еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщил 21 июля премьер-министр страны Яир Лапид.

Лапид заявил, что поговорил на эту тему с представителями МИДа и Совета национальной безопасности.

«Принял решение направить на следующей неделе совместную делегацию в соответствующие министерства [России] для обеспечения продолжения деятельности агентств», — написал он в Twitter.

На сайте канцелярии политика в свете данного вопроса также добавляется, что еврейская община на территории РФ «тесно связана с Израилем», а ее роль приобретает всё большее значение с каждым новым политическим разговором с российскими политиками.

Ранее в этот же день Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации НКО поддержки связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Ранее, 11 июля, Минюст сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы агентства «Сохнут», но результаты проверки обнародовать не стал.

28 июня Госдума приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Она была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Уточняется, что оператором системы станет Минюст. Данные о причастных к экстремистским организациям лицах будут направляться туда из МВД и Федеральной налоговой службы РФ.