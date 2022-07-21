Реклама
Прямой эфир
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель
Мир
Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа
Мир
Израиль направит в Россию делегацию в связи с ситуацией вокруг «Сохнута»
Мир
МИД России заявил о санкциях против 39 представителей силовых структур Австралии
Мир
В 16 городах Италии введут «красный» уровень опасности из-за жары
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине

Правительство Израиля направит делегацию в РФ из-за ситуации с агентством «Сохнут»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль намерен направить делегацию в Россию, чтобы обсудить ситуацию вокруг ликвидации представительства еврейского агентства «Сохнут». Об этом сообщил 21 июля премьер-министр страны Яир Лапид.

Тень памяти: почему антисемитизм в Европе жив и после холокоста
Пандемия стала почвой для разжигания ненависти, считают в Европейском еврейском конгрессе

Лапид заявил, что поговорил на эту тему с представителями МИДа и Совета национальной безопасности.

«Принял решение направить на следующей неделе совместную делегацию в соответствующие министерства [России] для обеспечения продолжения деятельности агентств», — написал он в Twitter.

На сайте канцелярии политика в свете данного вопроса также добавляется, что еврейская община на территории РФ «тесно связана с Израилем», а ее роль приобретает всё большее значение с каждым новым политическим разговором с российскими политиками.

Ранее в этот же день Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации НКО поддержки связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля.

Ранее, 11 июля, Минюст сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы агентства «Сохнут», но результаты проверки обнародовать не стал.

28 июня Госдума приняла поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Она была предложена ко второму чтению законопроекта о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Уточняется, что оператором системы станет Минюст. Данные о причастных к экстремистским организациям лицах будут направляться туда из МВД и Федеральной налоговой службы РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022