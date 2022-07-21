Полицейские помогли мужчине выбраться из реки в Сыктывкаре

Сотрудники ППС помогли мужчине выбраться из реки в Сыктывкаре. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Полицейские заметили мужчину на пляже, он просил о помощи, уточняет ИА «Комиинформ». Он цеплялся за бревно в воде примерно в 4-5 метрах от берега. Ногу мужчины свело судорогой.

Стажер по должности полицейского взвода Данил Осипов снял с себя верхнюю одежду и под страховкой младшего сержанта полиции Николая Попова вытащил мужчину из воды.

Мужчине предложили медпомощь, однако он отказался от нее. Через некотрое время он пришел в себя, поблагодарил полицейских и покинул пляж.

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стерлитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.