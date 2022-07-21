Названы 14 лучших пляжей Крыма

Роспотребнадзор в четверг, 21 июля, опубликовал в своем Telegram-канале список из 14 лучших пляжей Крыма.

«Всего на полуострове более 400 мест для купания, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности. В любом из них можно отлично провести время», — отмечается в сообщении.

При этом самым лучшим пляжем в ведомстве назвали «Лазурный берег» в Евпатории. На втором и третьем местах — пляжи санаториев на ЮБК: «Форос» в Ялте и «Днепр» в Гаспре, отмечает ИА «Крыминформ». В пятерку попали пляж «Мирный» в Поповке Сакского района и пляж на Аршинцевской косе в Керчи.

Также в списке оказались пляжи гостиницы «Рига» в Мысовом Ленинского района, пансионата «Море» в Алуште, «Экстрим Крым», «Майами» и «Сансет» в селе Оленевка Черноморского района, а также пляжи «Устричный» и «Ракета» в бухте Капсель под Судаком. В список внесли, кроме того, два севастопольских пляжа: в селе Орловка и «Адмиральская лагуна».

Ранее, 7 июля, сообщалось, что жители Москвы выберут лучший пляж в столичных парках. Соответствующее голосование стартовало на интернет-площадке «Активный гражданин». На выбор жителям представили 11 вариантов, кроме того, каждый может предложить и свой.