Пожар в многоквартирном доме произошел в Орловской области

Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Мценске в Орловской области. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел накануне, 20 июля в 12.14 на улице Заводской. На момент прибытия пожарных горела кровля, было сильное задымление. Также была угроза распространения огня на соседний дом.

Из здания были эвакуированы 15 человек, в том числе пятеро детей. Огонь удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал. Кровля дома сгорела. Причины пожара выясняются.

Ранее, 21 июля, пожарные службы ликвидировали возгорание в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.