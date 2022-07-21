Более 100 собак из брянского приюта нашли хозяев

Более 100 собак из приюта в Бежицком районе Брянска за время его существования — с марта 2021 года — обрели хозяев. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечается в материале, жители города забирают и щенков, и взрослых собак. При этом некоторые специально приходят за агрессивными собаками — берут для охраны складов, производственных помещений.

Всего за время существования приюта через него прошло более 1 тыс. животных. Сейчас в приюте проживают 125 собак. Тех из них, кого не сочтут агрессивными, в скором времени выпустят в прежнюю среду обитания. Но перед этим животных вакцинируют, стерилизуют и чипируют.

8 июля на станции «Бульвар Рокоссовского» в Москве пассажиры обнаружили клетку с лисой. Животное было передано в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».