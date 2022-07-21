Калужский бор расчистили от поваленных деревьев

В городском бору в Калуге завершили расчистку троп от поваленных сильным ветром деревьев. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает газета «Весть».

Работы проводились со стороны микрорайона «Анненки». Деревья убрали на улице Вишневского.

По словам министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипы, сейчас все последствия непогоды устранены.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что в Пскове управляющие компании, подрядные организации, а также МКУ «Служба благоустройства города» занимаются устранением последствий ураганного ветра. Наиболее часто фиксируются падения суков и веток.